«Валенсия» уступила «Хетафе» и потерпела пятое поражение подряд

«Валенсия» в матче 22-го тура чемпионата Испании уступила «Хетафе» со счетом 0:1.

Единственный гол на 82-й минуте забил Борха Майорал.

«Валенсия» потерпела пятое поражение подряд в ла лиге и с 20 очками расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Хетафе» с 22 очками поднялся на 16-ю строчку.