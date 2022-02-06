Хави высказался о стиле игры «Атлетико» Симеоне

Хави заявил, что никогда не выбрал бы стиль игры «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стиле игры мадридского «Атлетико».

«Атлетико» Симеоне — это не образец для стиля «Барселоны». Наши фанаты не приняли бы такую игру, он нам не подходит. Они бы не поняли, если бы мы закрылись низким блоком из 11 игроков.

Но это не значит, что я не уважаю Симеоне как тренера или то, как он мотивирует своих игроков. Он прекрасный тренер, это не критика», — цитирует Хави Sport.es.

«Барселона» с 35 очками занимает 5-е место после 21 матча ла лиги, «Атлетико» с 36 очками идет на 4-й строчке.