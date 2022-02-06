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Сегодня, 05:03

Хави высказался о стиле игры «Атлетико» Симеоне

Хави заявил, что никогда не выбрал бы стиль игры «Атлетико»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стиле игры мадридского «Атлетико».

«Атлетико» Симеоне — это не образец для стиля «Барселоны». Наши фанаты не приняли бы такую игру, он нам не подходит. Они бы не поняли, если бы мы закрылись низким блоком из 11 игроков.

Но это не значит, что я не уважаю Симеоне как тренера или то, как он мотивирует своих игроков. Он прекрасный тренер, это не критика», — цитирует Хави Sport.es.

«Барселона» с 35 очками занимает 5-е место после 21 матча ла лиги, «Атлетико» с 36 очками идет на 4-й строчке.

 

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Диего Симеоне
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетико
ФК Барселона
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 - : -
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
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Карим Бензема

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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Винисиус Жуниор

Реал

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Даниэль Парехо

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Реал

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Иньиго Мартинес

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Валенсия

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