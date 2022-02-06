Хави высказался о стиле игры «Атлетико» Симеоне
Хави заявил, что никогда не выбрал бы стиль игры «Атлетико»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стиле игры мадридского «Атлетико».
«Атлетико» Симеоне — это не образец для стиля «Барселоны». Наши фанаты не приняли бы такую игру, он нам не подходит. Они бы не поняли, если бы мы закрылись низким блоком из 11 игроков.
Но это не значит, что я не уважаю Симеоне как тренера или то, как он мотивирует своих игроков. Он прекрасный тренер, это не критика», — цитирует Хави Sport.es.
«Барселона» с 35 очками занимает 5-е место после 21 матча ла лиги, «Атлетико» с 36 очками идет на 4-й строчке.
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|50
|
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|23
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|47
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
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|21
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|5
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|36
|
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|35
|
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|
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|
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|7
|10
|5
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|
9
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|9
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|31
|
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|9
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|
11
|Валенсия
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|8
|7
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|
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|7
|8
|8
|22-27
|29
|
13
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
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|17-38
|17
|
20
|Леванте
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|1
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|21-46
|11
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38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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