«Реал» не ищет замену Анчелотти, несмотря на вылет команды из Кубка Испании

Руководство «Реала» не думает о замене главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Marca.

По данным источника, в мадридском клубе уверены в специалисте, несмотря на вылет команды из Кубка Испании на этапе 1/4 финала после поражения от «Атлетика».

После 22 туров ла лиги «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Севилью» на 4 очка. В Лиге чемпионов мадридцы сыграют с «ПСЖ» в 1/8 финала.