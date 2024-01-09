Хави сообщил руководству «Барселоны», что не рассчитывает на Жоау Феликса

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс вряд ли останется в команде после завершения аренды, утверждает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Хайя.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави сообщил руководство клуба, что не хочет продлевать аренду или подписывать полноценный контракт с 24-летним португальцем.

«Барселона» арендовала Феликса у «Атлетико» в летнее трансферное окно. Он провел за клуб 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.