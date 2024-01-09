«Реал Сосьедад»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Реал Сосьедад» проведет четыре матча в январе

В январе «Реал Сосьедад» проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Время начала — московское.

Расписание матчей « Реал Сосьедад » в январе 2024 года

13 января. 20.30. Ла лига. «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

17 января. 20.00. 1 /8 финала Кубка Испании. «Осасуна» — «Реал Сосьедад»

20 января. 23.00. Ла лига. «Сельта» — «Реал Сосьедад»

27 января. 16.00. Ла лига. «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

Клуб из Сан-Себастьяна тренера Иманола Альгвасиля находится на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги с 32 очками после 19 туров.

Матчи Кубка Испании с участием «Реал Сосьедад» можно посмотреть на каналах холдинга «Матч». Игры ла лиги в прямом эфире показывают в онлайн-сервисе «Окко Спорт». В матч-центре «СЭ» доступны трансляции ключевых событий матчей.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 19 матчей и сделал одну результативную передачу.

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