Хави: «Второй гол сразу после перерыва нас убил»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (0:4) в полуфинале Кубка Испании.

«В первом тайме мы были очень хороши. Мы должны были остановить их контратаку, но пропустили гол. Второй гол сразу после перерыва нас убил. Мы должны быть самокритичными и продолжать работать», — цитирует Football Espana Хави.

В матче с «Реалом» у «Барселоны» не было четырех ключевых игроков: Андреаса Кристенсена, Френки Де Йонга, Педри и Усмана Дембеле, но Хави не хотел использовать их отсутствие как оправдание поражению.

«Если говорить о травмах, это будет звучать как оправдание. Мы очень хорошо боролись в первом матче и в первом тайме. Я горжусь этим. Я уже говорил, что «Реал» был фаворитом, они недавние победители Лиги чемпионов», — добавил Хави.