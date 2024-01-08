Хави: «Очень жаль, что в Кубке нет системы ВАР»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает об отмененном голе полузащитника Жоау Фелиша в матче Кубка Испании против клуба «Барбастро» (3:2).

«Отмененный гол Фелиша усложнил нам игру. Мне сказали, что мяч был забит по правилам. Очень жаль, что в Кубке нет системы ВАР. Для меня это странно, не могу этого понять», — цитирует игрока Marca.

После 19 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко.