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11 октября, 16:00

«Реал» видит в Эрлине Холанне замену Кариму Бензема

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

22-летний норвежец является главной целью для мадридцев на ближайшие годы. В «Королевском клубе» видят в форварде замену 34-летнему Кариму Бензема.

При этом в «Манчестер Сити» не беспокоятся о том, что Холанн покинет команду, несмотря на то что пункт об отступных в размере 200 миллионов евро, прописанный в контракте футболиста, вступит в силу в 2024 году.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. На счету нападающего 20 голов и 3 результативных передачи в 13 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 150 миллионов евро.

Карим Бензема
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
6
2
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

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