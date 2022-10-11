«Реал» видит в Эрлине Холанне замену Кариму Бензема

«Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

22-летний норвежец является главной целью для мадридцев на ближайшие годы. В «Королевском клубе» видят в форварде замену 34-летнему Кариму Бензема.

При этом в «Манчестер Сити» не беспокоятся о том, что Холанн покинет команду, несмотря на то что пункт об отступных в размере 200 миллионов евро, прописанный в контракте футболиста, вступит в силу в 2024 году.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле нынешнего года. На счету нападающего 20 голов и 3 результативных передачи в 13 матчах за «горожан». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 150 миллионов евро.