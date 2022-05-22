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«Гранада» сыграла вничью с «Эспаньолом» и вылетела из ла лиги

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«Гранада» дома сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Хозяева не забили пенальти на 72-й минуте матча.

Таким образом «Гранада» набрала 38 очков и вылетела из ла лиги. «Эспаньол» — 14-й с 42 очками.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
0:0
Эспаньол
Нереализованный пенальти
Хорхе Молина 73
Гранада
Машимиану Эскудеро Диас Кини Дуарте Милья (Брайс Этеки, 33, Санчес, 85) Петрович (Гоналон, 85) Суарес (Узуни, 61) Пуэртас Хорхе Молина Кольядо (Бакка, 85)
Эспаньол
Диего Лопес Кабрера Давид Лопес (Калеро, 88) Гомес Дардер Вилена (Вила, 88) Меламед (Мелендо, 73) Эррера Пуадо (Колеошо, 90) Алейш Видаль Эмбарба (У Лэй, 74)
Предупреждения
Эскудеро 87’  - 
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

ФК Гранада
ФК Эспаньол
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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