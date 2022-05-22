«Кадис» обыграл «Алавес» и остался в ла лиге

«Кадис» в гостях обыграл «Алавес» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:0.

В составе гостей отличился Чоко Лосано на 76-й минуте встречи.

Таким образом «Кадис» сохранил прописку в ла лиге на следующий сезон. Клуб набрал 39 очков и занял 17-е место. «Алавес» — последний с 31 очков.

«Мальорка» выиграла у «Осасуны» — 2:0.

Голы забивали Анхель Родригес и Клеман Гренье.

«Мальорка» заняла 16-е место с 39 очками. «Осасуна» — десятая, имея 47 очков.