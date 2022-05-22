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Сегодня, 22:50

«Кадис» обыграл «Алавес» и остался в ла лиге

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«Кадис» в гостях обыграл «Алавес» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 1:0.

В составе гостей отличился Чоко Лосано на 76-й минуте встречи.

Таким образом «Кадис» сохранил прописку в ла лиге на следующий сезон. Клуб набрал 39 очков и занял 17-е место. «Алавес» — последний с 31 очков.

«Мальорка» выиграла у «Осасуны» — 2:0.

Голы забивали Анхель Родригес и Клеман Гренье.

«Мальорка» заняла 16-е место с 39 очками. «Осасуна» — десятая, имея 47 очков.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 21:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Кадис
Голы
Лосано, 76 (0:1)
Алавес
Сивера Теналья Дуарте (Лопес, 59) Агиррегабирия (Тенас, 63) Лежен Ксимо Наварро Лум Ману Гарсия (Мойя, 79) Понс (Роперо, 79) де ла Фуэнте Хасон (Вальехо, 59)
Кадис
Ледесма Фали (Кала, 74) Карселeн Эспино Эрнандес Алькарас (Хосе Мари, 72) Фернандес Идрисси (Аларкон, 83) Негредо (Лосано, 72) Собрино Лукас (Санчес, 83)
Предупреждения
Эрнандес 27’
Судьи
Мартинес (Испания)
Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 21:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Мальорка
Голы
Анхель, 47 (0:1), Гренье, 83 (0:2)
Осасуна
Эррера Гарсия Гарсия Хонас Ромалью (Аресо, 75) Хосе Анхель (Иньиго Перес, 75) Ойер (Торрес, 72) Брашанац Гарсия (Барха, 63) Торро Авила (Кике Гарсия, 63) Будимир
Мальорка
Рейна Оливан Маффео Хауме Коста (Руссо, 83) Райльо Вальент Севилья (Родригес, 65) Санчес (Гренье, 72) Батталья Муричи Анхель (Пратс, 65)
Предупреждения
Брашанац 62’, Гарсия 85’  -  Рейна 89’, Маффео 90’
Судьи
Градо (Испания)
ФК Алавес
ФК Кадис
ФК Мальорка
ФК Осасуна
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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