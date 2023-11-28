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Сегодня, 18:20

Главный тренер «Реала» Анчелотти отказался давать Хави советы

Виктория Кравченко
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал давать советы Хави Эрнандесу, возглавляющему «Барселону». Ранее сообщалось, что специалиста могут уволить из «Барселоны» в случае потери очков в матче с «Порту» в Лиге чемпионов.

«Какой совет я бы дал Хави? Он не нуждается в моих советах, у него достаточно опыта, чтобы самому справиться со своими проблемами», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Барселона» занимает 4-е место в чемпионате Испании, отставание от первого «Реала» — четыре очка.

Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 13 2 4 7 10-20 10
17
 Мальорка 13 1 6 6 12-19 9
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
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Атлетико

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Жерар Морено

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Вильярреал

 8
П
Нико Уильямс

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Атлетик

 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
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 10 1 0
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Вильярреал

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