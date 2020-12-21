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Главный тренер «Эльче» заразился коронавирусом

15:58
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Главный тренер «Эльче» Хорхе Альмирон сдал положительный тест на коронавирус, информирует радио Cadena SER со ссылкой на клуб.

Специалисту необходимо сдать еще один анализ, чтобы подтвердить наличие вируса. В случае положительного результата тренер будет изолирован на две недели. Сообщается, что у 49-летнего испанца нет симптомов коронавируса.

По данным El Mundo Deportivo, в отсутствии Альмирона команду будет тренировать Хесус Муньос.

22 декабря «Эльче» сыграет с «Осасуной» в чемпионате Испании. Начало — в 19.30 по московскому времени. После 13 туров ла лиги команда Альмирона занимают 16-е место в турнирной таблице.

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