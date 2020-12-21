Главный тренер «Эльче» заразился коронавирусом

Главный тренер «Эльче» Хорхе Альмирон сдал положительный тест на коронавирус, информирует радио Cadena SER со ссылкой на клуб.

Специалисту необходимо сдать еще один анализ, чтобы подтвердить наличие вируса. В случае положительного результата тренер будет изолирован на две недели. Сообщается, что у 49-летнего испанца нет симптомов коронавируса.

По данным El Mundo Deportivo, в отсутствии Альмирона команду будет тренировать Хесус Муньос.

22 декабря «Эльче» сыграет с «Осасуной» в чемпионате Испании. Начало — в 19.30 по московскому времени. После 13 туров ла лиги команда Альмирона занимают 16-е место в турнирной таблице.