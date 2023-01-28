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Симеоне: «Мой контракт с «Атлетико» во многом зависит от того, как мы закончим сезон»

Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в «Атлетико»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, от чего зависит его будущее в мадридском клубе.

«Мой контракт во многом зависит от того, как мы закончим сезон. После окончания каждого сезона мы собираемся, чтобы решить, что будет дальше. Этот год не станет исключением», — приводит слова Симеоне Marca.

52-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав в 18 матчах 31 очко. Также команды уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

Источник: Marca

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Ла лига, 19-й тур: «Жирона» проведет матч с «Барселоной», «Реал» — «Реал Сосьедад»

Амрабат хотел перейти в «Атлетико», но у испанского клуба нет денег на трансфер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
13
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
14
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
15
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
16
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
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