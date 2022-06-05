Форвард «Барселоны» Хутгла близок к переходу в «Брюгге»

Нападающий «Барселоны» Ферран Хутгла близок к переходу в «Брюгге», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали трансфер. Бельгийский клуб заплатит за 23-летнего испанца 6 миллионов евро, сделка также подразумевает бонусные выплаты, зависящие от выступлений футболиста.

Игрок уже прошел медицинское обследование, официальное заявление о трансфере ожидается на следующей неделе.

В сезоне-2021/22 Хутгла забил 2 гола в 9 матчах за «Барселону».