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Сегодня, 17:00

Форвард «Барселоны» Хутгла близок к переходу в «Брюгге»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Хутгла близок к переходу в «Брюгге», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали трансфер. Бельгийский клуб заплатит за 23-летнего испанца 6 миллионов евро, сделка также подразумевает бонусные выплаты, зависящие от выступлений футболиста.

Игрок уже прошел медицинское обследование, официальное заявление о трансфере ожидается на следующей неделе.

В сезоне-2021/22 Хутгла забил 2 гола в 9 матчах за «Барселону».

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