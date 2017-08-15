Фанаты "Барселоны" запустили хэштег с призывом к отставке Бартомеу

Болельщики "Барселоны" выразили недовольство работой руководства клуба, запустили в социальных сетях хэштег, призывающим президента каталонцев Хосепа Бартомеу уйти в отставку, сообщает As. Отмечается, что в интернете стали появляться сообщения с хэштегом #BartomeuDimiteYa (#БартомеуУходиУже. - Прим. "СЭ").

Напомним, в прошлом сезоне каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, в Лиге чемпионов вылетели из розыгрыша на стадии 1/4 финала. Единственный титул, который смогла завоевать "Барселона", - Кубок Испании.

Летом этого года сине-гранатовые продали одного из лидеров команды, Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. На старте нового сезона "Барселона" в первой игре за Суперкубок Испании на своем поле проиграла "Реалу" (1:3). Ответный матч состоится 16 августа в Мадриде.