Фанаты «Барселоны» оскорбляли Дембеле перед тренировкой в понедельник

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле подвергся оскорблениям со стороны фанатов команды перед тренировкой, сообщает Sport.es.

Фанаты недовольны появившейся в СМИ информацией об уходе игрока в «ПСЖ». Парижский клуб готов выкупить трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.