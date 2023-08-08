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Фанаты «Барселоны» оскорбляли Дембеле перед тренировкой в понедельник

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле подвергся оскорблениям со стороны фанатов команды перед тренировкой, сообщает Sport.es.

Фанаты недовольны появившейся в СМИ информацией об уходе игрока в «ПСЖ». Парижский клуб готов выкупить трансфер 26-летнего француза за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметился 8 голами и 9 результативными передачами.

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