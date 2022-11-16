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Сегодня, 19:18

Энрике заявил, что сборная Испании не собирается подстраиваться под одного игрока

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, в каком состоянии находятся футболисты национальной команды в преддверии товарищеского матча против Иордании. Специалист пояснил, что игра команды не будет меняться от одного игрока на поле.

«Все игроки в хорошем состоянии. У некоторых есть определенные проблемы, но они незначительные, утром все станет яснее. Если бы завтра был первый матч чемпионата мира, они все были бы готовы. Каждый из них находится на замечательном высоком уровне, почти выдающемся. Как будет играть команда, если Мората выйдет в старте? Наша сборная не собирается подстраивать свой игровой стиль в зависимости от того, какой футболист выходит на поле. Безусловно, каждый игрок уникален. Но они никоим образом не изменят систему и то, как они играют. Это было бы нелепо. Но завтра ни Мората, ни Маркос Льоренте, ни даже Гильямон не будут играть. Однако если бы это была первая игра чемпионата мира, они могли бы быть в заявке», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Матч между Испанией и Иорданией состоится 17 ноября (19.00 мск).

Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Давид Гарсия

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Осасуна

 12 1 6
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