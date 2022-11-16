Энрике заявил, что сборная Испании не собирается подстраиваться под одного игрока

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, в каком состоянии находятся футболисты национальной команды в преддверии товарищеского матча против Иордании. Специалист пояснил, что игра команды не будет меняться от одного игрока на поле.

«Все игроки в хорошем состоянии. У некоторых есть определенные проблемы, но они незначительные, утром все станет яснее. Если бы завтра был первый матч чемпионата мира, они все были бы готовы. Каждый из них находится на замечательном высоком уровне, почти выдающемся. Как будет играть команда, если Мората выйдет в старте? Наша сборная не собирается подстраивать свой игровой стиль в зависимости от того, какой футболист выходит на поле. Безусловно, каждый игрок уникален. Но они никоим образом не изменят систему и то, как они играют. Это было бы нелепо. Но завтра ни Мората, ни Маркос Льоренте, ни даже Гильямон не будут играть. Однако если бы это была первая игра чемпионата мира, они могли бы быть в заявке», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Матч между Испанией и Иорданией состоится 17 ноября (19.00 мск).