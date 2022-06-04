Де Йонг: «В сборной я играю иначе, чем в «Барселоне». Этот стиль подходит мне больше»

Де Йонг заявил, что стиль игры сборной Нидерландов подходит ему больше

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, как чувствует себя в национальной команде.

«В сборной я играю иначе, чем в «Барселоне». Этот стиль подходит мне больше», — цитирует де Йонга Sport.es.

Голландец играет в составе «Барселоны» с лета 2019 года. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах ла лиги, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сборная Нидерландов разгромила Бельгию (4:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.