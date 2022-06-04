Бензема мотивируют слова Месси, о том что он заслужил «Золотой мяч»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал слова нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее 34-летний аргентинец заявил, что Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Я слышал о словах Лионеля, и они меня порадовали, — приводит слова форварда TyC Sports. — Приятно, что они исходят от такого футболиста. Это мотивирует меня».

В сезоне-2021/2022 34-летний француз выиграл в составе мадридского клуба чемпионат и суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Он забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах.