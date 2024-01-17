Де Лигт огорчен желанием «Баварии» переманить Араухо из «Барселоны»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не рад желанию клуба приобрести Рональда Араухо. Сам уругваец не хочет покидать «Барселону» в разгар сезона.

По данным Bild, нидерландец разочарован попытками своего клуба переманить Араухо. Причиной тому является недовольство 24-летнего футболиста, о котором сообщалось недавно. Стоимость Араухо оценивается Transfermarkt в 70 миллиона евро евро, ценник Маттейса де Лигта — 65 миллионов.