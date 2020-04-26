Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле раскритиковал тренера Унаи Эмери, с которым работал в «Севилье».

Итальянский форвард выступал за андалузийцев в первой половине сезона-2015/2016, забив 4 гола в 15 матчах.

— Я чувствовал себя некомфортно в «Севилье» — мне редко давали шанс, — приводит слова Иммобиле El Desmarque. — Я хотел уйти в зимой, но Эмери попросил меня остаться. Я вышел на поле и забил два гола, но затем он посадил меня в запас. Тогда я понял, что Эмери ничего не понимает.

Я хотел играть в «Лацио» любой ценой. Я сразу почувствовал себя великолепно, мне понравились команда и тренер. Здесь я не совершил ту же ошибку, что и в «Боруссии». Там я чувствовал ответственность, а в Риме предпочел не думать об этом.