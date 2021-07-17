Чершыев отреагировал на гол за «Валенсию» в товарищеском матче

«Валенсия» переиграла «Вильярреал» (3:2) в товарищеском матче. Победный гол на 90+4-й минуте забил российский полузащитник Денис Черышев.

«Слава Тебе Боже!» — написал Черышев в Instagram после игры.

Напомним, «Валенсия» по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в чемпионате Испании. Черышев сыграл в 22 матчах и сделал 3 результативные передачи.