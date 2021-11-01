Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро выбыл на три месяца, сообщает официальный Twitter клуба. Ранее стало известно, что у него диагностировали сердечную аритмию.
LATEST NEWS | Bar?a player Kun Ag?ero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021
Сообщается, что нападающий прошел диагностическую и лечебную процедуру, назначенную доктором. В ближайшие три месяца он не сможет вернуться на поле. За это время будет оценена эффективность процесса лечения, чтобы определить точный срок восстановления.
Агуэро был заменен на 41-й минуте встречи с «Алавесом» после того, как упал на газон, схватившись за грудь. Позже нападающий был доставлен в больницу для обследования сердца.
33-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Барсу» и забил один мяч.
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