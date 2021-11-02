«Гранада» победила «Леванте» и продлила беспроигрышную серию до четырех матчей
«Гранада» в матче 12-го тура чемпионата Испании обыграла «Леванте» со счетом 3:0.
Отличились Херман Санчес, Луис Хавьер Суарес и Антонио Пуэртас.
«Гранада» продлила серию без поражений до четырех матчей: на счету команды 2 победы и 2 ничьих.
После этого матча «Гранада» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Леванте» с 6 очками — на 19-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Леванте» — «Гранада» — 0:3 (0:2)
Голы: Санчес, 7 (0:1). Суарес, 38 (0:2). Пуэртас, 69 (0:3).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Франкеса (Сон, 46), Малса (Кампанья, 46), Барди (Кантеро, 72), Пабло Мартинес (Вукчевич, 46), Сольдадо (Гомес, 80), Моралес, Де Фрутос.
«Гранада»: Машимиану, Кини, Диас, Санчес, Нева, Монторо (Мончу, 71), Рочина, Милья (Торренте, 87), Хорхе Молина (Эскудеро, 72), Суарес (Пуэртас, 64), Соро (Бакка, 72).
Предупреждения: Санчес, 21. Малса, 25. Барди, 70. Сольдадо, 78. Вукчевич, 83. Эскудеро, 90.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
1 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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