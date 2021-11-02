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«Гранада» победила «Леванте» и продлила беспроигрышную серию до четырех матчей

01:01
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«Гранада» в матче 12-го тура чемпионата Испании обыграла «Леванте» со счетом 3:0.

Отличились Херман Санчес, Луис Хавьер Суарес и Антонио Пуэртас.

«Гранада» продлила серию без поражений до четырех матчей: на счету команды 2 победы и 2 ничьих.

После этого матча «Гранада» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Леванте» с 6 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Леванте» — «Гранада» — 0:3 (0:2)

Голы: Санчес, 7 (0:1). Суарес, 38 (0:2). Пуэртас, 69 (0:3).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Везу, Франкеса (Сон, 46), Малса (Кампанья, 46), Барди (Кантеро, 72), Пабло Мартинес (Вукчевич, 46), Сольдадо (Гомес, 80), Моралес, Де Фрутос.

«Гранада»: Машимиану, Кини, Диас, Санчес, Нева, Монторо (Мончу, 71), Рочина, Милья (Торренте, 87), Хорхе Молина (Эскудеро, 72), Суарес (Пуэртас, 64), Соро (Бакка, 72).

Предупреждения: Санчес, 21. Малса, 25. Барди, 70. Сольдадо, 78. Вукчевич, 83. Эскудеро, 90.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

1 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Агрегатор прогнозов

Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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