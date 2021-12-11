Бывший нападающий «Севильи» Луис Фабиано объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии Луис Фабиано объявил о завершении карьеры.
41-летний форвард также выступал за «Понте-Прету», «Ренн», «Сан-Паулу», «Порту» и «Васку да Гама», которая стала его последней большой командой.
Но наибольшую известность он приобрел именно в «Севилье», с который дважды выигрывал Кубок УЕФА и брал Суперкубок Европы.
В составе сборной Бразилии Луис Фабиано провел 45 матчей и забил 28 мячей. Он становился победителем Кубка Америки-2004 и Кубка Конфедераций-2009.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю