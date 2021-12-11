Бывший нападающий «Севильи» Луис Фабиано объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии Луис Фабиано объявил о завершении карьеры.

Luis Fabiano, voc? ajudou com gols e na briga. E vamos sempre ser gratos por isso.



Terceiro maior artilheiro de nossa hist?ria, com 212 gols, voc? se despede dos gramados, mas seu nome seguir? ecoando nas arquibancadas do Morumbi e est? eternizado no clube. pic.twitter.com/7cQVj4BOmq — S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) December 11, 2021

41-летний форвард также выступал за «Понте-Прету», «Ренн», «Сан-Паулу», «Порту» и «Васку да Гама», которая стала его последней большой командой.

Но наибольшую известность он приобрел именно в «Севилье», с который дважды выигрывал Кубок УЕФА и брал Суперкубок Европы.

В составе сборной Бразилии Луис Фабиано провел 45 матчей и забил 28 мячей. Он становился победителем Кубка Америки-2004 и Кубка Конфедераций-2009.