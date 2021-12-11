Хави: «Меня ждет еще одна встреча с руководством по поводу трансферов»
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах команды на трансферном рынке.
«Нам нужно улучшить состав команды и январь — прекрасная возможность для этого. Мы должны всегда держать руку на пульсе. Мы уже встречались с Матеу Алемани, а затем меня ждут еще одни переговоры с руководством — встреча обещает быть продуктивной.
Нужно морально обнулиться и попытаться вывести футболистов на новый уровень. Необходимо проявлять еще больше профессионализма и самоотдачи», — приводит слова Хави ESPN.
Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 15 туров каталонцы набрали 23 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.
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