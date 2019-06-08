Буффон не перейдет в "Барселону"

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, покинувший ранее "ПСЖ", не перейдет в "Барселону", информирует Football Italia. Ранее сообщалось, что каталонская команда заинтересована в подписании контракта с 41-летним вратарем.

Издание сообщает, что представители Буффона не контактировали с "Барселоной". Каталонцы ищут сменщика Марку-Андре Тер Штегену. Нынешний второй номер Яспер Силлессен этим летом хочет уйти из команды.

В сезоне 2018/19 Буффон провел за "ПСЖ" 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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