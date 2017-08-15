Болельщики "Реала" выразят протест судье, который удалил Роналду

Болельщики "Реала" собираются провести акцию на стадионе "Сантьяго Бернабеу" во время ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1), сообщает Marca. Поклонники команды на 7-й минуте поединка продемонстрируют платки белого цвета в знак протеста против действий судьи первого матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

Напомним, арбитр назначил сомнительный пенальти в ворота "Реала", который реализовал Лионель Месси. Кроме того, судья удалил нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду, показав ему две желтые карточки за две минуты. Португалец после этого толкнул рефери, за что получил пятиматчевую дисквалификацию.