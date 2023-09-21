Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:47

Беллингем о голах в концовках матчей: «Моему сердцу будет лучше, если я начну забивать пораньше»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Унионом» (1:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы доминировали весь матч, создавая хорошие голевые моменты. Победа является заслуженной. Очень благодарен всем, кто проделал огромную работу, чтобы я интегрировался в клуб.

Надеюсь, что продолжу забивать на 90+4-й или 90+5-й минутах. Хотя моему сердцу будет лучше, если я начну забивать пораньше», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

20-летний британец был признан лучшим игроком матча с «Унионом». После игры капитан «Реала» Начо заявил, что Беллингем рожден, чтобы играть за мадридцев.

Джуд Беллингем
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
0
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Полузащитник «Реал Сосьедад» Субименди — о ничьей с «Интером»: «Мы заслуживали большего»
Нельссон — о ничьей с «Копенгагеном»: «Это был странный матч»
«Бавария» продлила до 35 матчей рекордную серию без поражений в групповом турнире Лиги чемпионов
Мендес: «Покидали поле с чувством гордости и горечи одновременно»
Де Йонг: «Когда «Арсенал» забил третий гол, мы поняли, что игра окончена»
Артета рассказал, что будет делать после победы над ПСВ в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камавинга рассказал, что ему не нравится играть на позиции левого защитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 3
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости