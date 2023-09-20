Камавинга рассказал, что ему не нравится играть на позиции левого защитника

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга сказал, что роль левого защитника ему не нравится, но он готов играть, если это будет нужно.

«Как я себя чувствовал на позиции левого крайнего защитника? Я знал, что однажды кто-то задаст мне такой вопрос. Я командный игрок и обязан помогать команде везде, где только могу. Мало-помалу я набрался опыта. И, хотя мне не нравится там играть, иногда мне приходится это делать», — приводит Madrid Universal слова Камавинга.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне 20-летний француз провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.