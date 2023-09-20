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Камавинга рассказал, что ему не нравится играть на позиции левого защитника

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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга сказал, что роль левого защитника ему не нравится, но он готов играть, если это будет нужно.

«Как я себя чувствовал на позиции левого крайнего защитника? Я знал, что однажды кто-то задаст мне такой вопрос. Я командный игрок и обязан помогать команде везде, где только могу. Мало-помалу я набрался опыта. И, хотя мне не нравится там играть, иногда мне приходится это делать», — приводит Madrid Universal слова Камавинга.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В текущем сезоне 20-летний француз провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
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 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
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 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
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 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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