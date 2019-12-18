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«Барселона» — «Реал». Онлайн-трансляция матча — в 22.00

18:45
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В среду, 18 декабря, состоится класико «Барселона» — «Реал» в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало — в 22.00 (мск).

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение перенести матч на 18 декабря из-за политической обстановки в регионе и беспорядков на улицах Барселоны.

«Реал» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиге. «Барселона» — 35 баллов и первая строчка.

«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция, 10-й тур ла лиги

Барселона — Реал

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