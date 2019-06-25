"Барселона" продала Гомеша в "Эвертон" за 25 миллионов евро

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш стал игроком "Эвертона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Сумма трансфера 25-летнего португальца составила 25 миллионов евро плюс бонусы. Контракт Гомеша с "ирисками" рассчитан до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Андре Гомеш играл за "Эвертон" на правах аренды. В составе английского клуба хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
За "Барселону" футболист выступал с 2016 по 2018 год.
✊ | Shared ambition.#EFC 🤜🤛 @aftgomes pic.twitter.com/gQeBBANrys— Everton (@Everton) 25 июня 2019 г.
LATEST NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) 25 июня 2019 г.
Agreement with @Everton for transfer of André Gomes
More info: https://t.co/R8VPTbcGZN pic.twitter.com/zz4jYLELNc
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