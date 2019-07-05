"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

"Барселона" презентовала полузащитника Френки де Йонга на "Камп Ноу". Игрок вышел на поле стадиона и поприветствовал болельщиков.

Контракт с 21-летним де Йонгом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.