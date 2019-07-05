"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

"Барселона" презентовала полузащитника Френки де Йонга на "Камп Ноу". Игрок вышел на поле стадиона и поприветствовал болельщиков.
Контракт с 21-летним де Йонгом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов евро "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.
📍 Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2019 г.
😍 @DeJongFrenkie21
💙❤️ pic.twitter.com/vzRytsC9vx
😍 We can get used to this— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 июля 2019 г.
⚽️ @DeJongFrenkie21
🔵🔴 pic.twitter.com/NBkow9EzTv
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