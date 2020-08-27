«Барселона» представила Тринкана

«Барселона» официально представила португальского нападающего Тринкана в качестве новичка команды. Об этом сообщает официальный Twitter «Барсы».

Футболист ранее выступал за «Брагу». Стороны договорились о трансфере еще зимой 2020 года. Контракт игрока вступил в силу после окончания предыдущего сезона. Сумма трансфера составила 31 миллион евро, в контракте прописана сумма отступных в 500 миллионов.

«Я готов начинать, — сказал португалец на презентации, — хочу написать свою историю здесь, в «Барсе». Могу занять любую позицию в атаке. Сделаю все, чтобы исполнит ту роль, которую захочет увидеть от меня тренер».

20-летний футболист в прошедшем сезоне провел 40 матчей за «Брагу». В его активе девять мячей и 13 голевых передач.