«Барселона» поддержала Месси после вручения наград ФИФА

«Барселона» в Twitter поддержала нападающего Лионеля Месси. Аргентинец занял третье место в голосовании премии «Игрок года» по версии ФИФА.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», — говорится в сообщении.

For us, you'll ALWAYS be the best. ? pic.twitter.com/NQyxRxPviM — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2020

Напомним, лучшим игроком 2020 года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. За него проголосовали 52 процента респондентов. Криштиану Роналду набрал 38 процентов голосов, а Месси — 32.