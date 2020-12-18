Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» поддержала Месси после вручения наград ФИФА

02:00
Теги:

«Барселона» в Twitter поддержала нападающего Лионеля Месси. Аргентинец занял третье место в голосовании премии «Игрок года» по версии ФИФА.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», — говорится в сообщении.

Напомним, лучшим игроком 2020 года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. За него проголосовали 52 процента респондентов. Криштиану Роналду набрал 38 процентов голосов, а Месси — 32.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир