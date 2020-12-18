«Барселона» поддержала Месси после вручения наград ФИФА
02:00
«Барселона» в Twitter поддержала нападающего Лионеля Месси. Аргентинец занял третье место в голосовании премии «Игрок года» по версии ФИФА.
«Для нас ты всегда будешь лучшим», — говорится в сообщении.
Напомним, лучшим игроком 2020 года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски. За него проголосовали 52 процента респондентов. Криштиану Роналду набрал 38 процентов голосов, а Месси — 32.
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