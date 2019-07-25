"Барселона" передумала приобретать Алабу. Появилась альтернатива

"Барселона" планирует приобрести защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" или защитника Филиппа Макса из "Аугсбурга" вместо защитника "Баварии" Давида Алабы, сообщает Cadena Cope.

Ранее сообщалось, что Алаба может покинуть клуб в летнее трансферное окно, а основным претендентом на 26-летнего австрийца является "Барселона". Его контракт с "Баварией" рассчитан 30 июня 2021 года. А трансферная стоимость футболиста, по данным transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

25-летний Макс в прошлом сезоне провел за "Аугсбург" 34 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года, а трасферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

На счету 22-летнего Фирпо 29 матчей, 3 гола и 5 голевых передач за "Бетис" в сезоне-2018/19. Его контракт будет действовать до 30 июня 2023 года, а трасферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Все о трансферах - здесь