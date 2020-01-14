«Барселона» возглавила рейтинг футбольных европейских топ-клубов с самыми высокими доходами по версии Deloitte, сообщается на сайте международной консалтинговой компании.

За сезон-2018/19 действующие чемпионы Испании заработали 840,8 миллиона евро, что считается рекордным для европейских клубов. До этого ни один клуб Европы не преодолевал отметку в 800 миллионов.

Годовой доход «Реала» составил 757,3 миллиона. На третьем месте «Манчестер Юнайтед» с показателем в 711,5 миллиона. В первую двадцатку попали только представители пяти сильнейших лиг Европы.

Санкт-петербургский «Зенит» занял 28-е место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по итогам сезона-2018/19. По итогам сезона-2018/19 «Зенит» заработал 180,4 миллиона евро, при этом доходы петербургского клуба учитывались до декабря 2018 года в связи с тем, что в России финансовая отчетность проводится по итогам календарного года, в то время как в Европе этот период не совпадает с календарным годом.

Топ-20 клубов по доходам:

1. «Барселона» (Испания) — 840,8 миллионов евро

2. «Реал» (Испания) — 757,3

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 711,5

4. «Бавария» (Германия) — 660,1

5. «ПСЖ» (Франция) — 635,9

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 610,6

7. «Ливерпуль» (Англия) — 604,7

8. «Тоттенхэм» (Англия) — 521,1

9. «Челси» (Англия) — 513,1

10. «Ювентус» (Италия) — 459,7

11. «Арсенал» (Англия) — 445,6

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 377,1

13. «Атлетико» (Испания) — 367,6

14. «Интер» (Италия) — 364,6

15. «Шальке» (Германия) — 324,8

16. «Рома» (Италия) — 231

17. «Лион» (Франция) — 220,8

18. «Вест Хэм» (Англия) — 216,4

19. «Эвертон» (Англия) — 213

20. «Наполи» (Италия) — 207,4.