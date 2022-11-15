«Барселона» планирует переговоры с Дембеле о новом контракте

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб планирует переговоры с нападающим Усманом Дембеле о новом контракте.

«Усман счастлив в команде и мотивирован. У нас будет время поговорить о продлении контракта», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 25-летнего француза с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermsrkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.