Флорес отказался от пресс-конференции после матча с «Атлетико» из-за гибели фанатов

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес после матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» (0:1) отказался отвечать на вопросы на пресс-конференции. Он объяснил это гибелью в ДТП болельщиков клуба.

«Мы расстроены и опечалены известием о смерти трех болельщиков «Севильи». Прошу прощения, но я пришел на пресс-конференцию только, чтобы выразить соболезнования болельщикам «Севильи», — цитирует Sport.es Флореса.

Ранее стало известно, что три болельщика погибли в результате ДТП из-за густого тумана.

Соперник «Атлетико» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышли «Реал Сосьедад», «Мальорка» и «Атлетик».