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Сегодня, 03:11

Флорес отказался от пресс-конференции после матча с «Атлетико» из-за гибели фанатов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес после матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико» (0:1) отказался отвечать на вопросы на пресс-конференции. Он объяснил это гибелью в ДТП болельщиков клуба.

«Мы расстроены и опечалены известием о смерти трех болельщиков «Севильи». Прошу прощения, но я пришел на пресс-конференцию только, чтобы выразить соболезнования болельщикам «Севильи», — цитирует Sport.es Флореса.

Ранее стало известно, что три болельщика погибли в результате ДТП из-за густого тумана.

Соперник «Атлетико» по полуфиналу определится после жеребьевки. Ранее в 1/2 финала вышли «Реал Сосьедад», «Мальорка» и «Атлетик».

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Футбол
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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Симеоне: «Корреа и Мемфис добавили скорости, которая так была нужна «Атлетико»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 - : -
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 13 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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