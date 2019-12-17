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«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»

22:35
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«Барселона» в своем Twitter опубликовала заявку на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Из-за травмы матч пропустит французский нападающий Усман Дембеле.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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