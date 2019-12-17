«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»
22:35
«Барселона» в своем Twitter опубликовала заявку на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Из-за травмы матч пропустит французский нападающий Усман Дембеле.
The 1??8?? for #ElCl?sico! pic.twitter.com/7XYJ7wRm18— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.
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