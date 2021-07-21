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«Барселона» разгромила «Химнастик» в товарищеском матче

21:59
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«Барселона» в товарищеском матче победила «Химнастик» (4:0).

Хет-трик сделал Рей Манай. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Алекса Кольядо. У «Химнастика» на 38-й минуте был удален Алекс Кинтанилья.

Товарищеский матч

«Барселона» (Испания) — «Химнастик» (Испания) — 4:0 (0:0)

Голы: Манай, 60, 86, 90, с пенальти, Кольядо, 85

Удаление: Кинтанилья, 85 («Химнастик»).

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Евгений Петров все материалы автора

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