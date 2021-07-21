«Барселона» разгромила «Химнастик» в товарищеском матче
21:59
«Барселона» в товарищеском матче победила «Химнастик» (4:0).
Хет-трик сделал Рей Манай. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Алекса Кольядо. У «Химнастика» на 38-й минуте был удален Алекс Кинтанилья.
Товарищеский матч
«Барселона» (Испания) — «Химнастик» (Испания) — 4:0 (0:0)
Голы: Манай, 60, 86, 90, с пенальти, Кольядо, 85
Удаление: Кинтанилья, 85 («Химнастик»).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю