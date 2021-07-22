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Иско не смог завершить тренировку «Реала» из-за вакцины против коронавируса

10:28
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Полузащитник «Реала» Иско досрочно покинул последнюю тренировку команды, информирует Marca.

У 29-летнего футболиста через несколько минут после начала практического занятия появились симптомы простуды.

Как отмечается, это может быть следствием прививки от COVID-19, которую он сделал 19 июля вместе с одноклубниками.

При этом Иско перед тренировкой прошел два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Напомним, 25 июля «Реал» в Глазго сыграет в товарищеском матче с «Рейнджерс». 8 августа «королевский клуб» провел встречу с «Миланом» в Клагенфурте (Австрия).

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