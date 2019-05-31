Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой "Реала"

Нападающий "Челси" Эден Азара близок к переходу в "Реал".
В пятницу 28-летний бельгиец был замечен на отдыхе на одном из пляжей в Марбелье. Футболист сфотографировался с местным официантом, придерживая футболку мадридского клуба, сообщает Mirror.
После финального матча Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1) Азар заявил, что провел последний матч в составе лондонского клуба. Ранее сообщалось, что презентация футболиста в качестве игрока "Реала" состоится в понедельник.
Eden Hazard is vacationing in Marbella. He took a picture with a fan holding a Real Madrid shirt 🙌 pic.twitter.com/N7c5MqgEfa— SB (@Realmadridplace) 31 мая 2019 г.
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