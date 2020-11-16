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«Атлетико» включился в борьбу за Чалханоглу

11:26
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«Атлетико» претендует на полузащитника «Милана» Хакан Чалханоглу. Контракт 26-летнего турка с «россонери» рассчитан до лета 2021 года, и стороны пока не могут договориться о продлении соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

По информации итальянских СМИ, Чалханоглу хочет получать 5 миллионов евро в год. Миланский клуб готов предложить только 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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