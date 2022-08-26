«Атлетико» разрешил защитнику Лоди покинуть клуб

Защитник Ренан Лоди может покинуть «Атлетико», сообщает Relevo.

По данным источника, клуб готов отпустить 24-летнего игрока для того, чтобы он получил игровую практику перед чемпионатом мира. По слухам, интерес к защитнику проявляют «Ноттингем Форест» и «Ницца».

Ранее сообщалось, что Лоди стал главной целью «Ньюкасла» на позицию левого защитника.

В минувшем сезоне бразилец провел 42 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Контракт Лоди с «Атлетико» рассчитан до лета 2025 года.