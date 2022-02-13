«Атлетико» обыграл «Хетафе», забив победный гол в меньшинстве

«Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 4:3.

В составе мадридцев дублем отличился Анхель Корреа, еще по голу забили Матеус Кунья и Марио Эрмосо. При этом победный мяч «Атлетико» забил, играя с 58-й минуты вдесятером после удаления Фелипе. У гостей отличились Борха Майорал и Энес Унал, реализовавший два пенальти.

После этого матча «Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.