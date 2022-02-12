«Барселона» достигла принципиальной договоренности с Аспиликуэтой

«Барселона» договорилась с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтом. Летом испанец подпишет контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. Испанец является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.