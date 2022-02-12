«Барселона» достигла принципиальной договоренности с Аспиликуэтой
«Барселона» договорилась с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтом. Летом испанец подпишет контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es.
32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. Испанец является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне АПЛ защитник отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
5
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
6
|Атлетико
|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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