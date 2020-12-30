«Атлетико» победил «Хетафе» в 500-м матче Симеоне
«Атлетико» обыграл «Хетафе» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0. Единственный мяч провел Луис Суарес. Победа вывела «Атлетико» на чистое первое место.
Игра стала пятисотой для Диего Симеоне на посту главного тренера «Атлетико».
Чемпионат Испании
Лига 1
16-й тур
«Атлетико» — «Хетафе» — 1:0 (1:0)
Гол: Суарес, 20.
«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько (Сауль, 57), Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес (Хименес, 80), Феррейра-Карраско, Лемар (Торрейра, 71), Жоау Феликс (Корреа, 71).
«Хетафе»: Яньес, Эчейта, Даконам, Оливера, Иглесиас, Тимор (Финн, 88), Максимович, Кукурелья, Анхель, Портильо, Мата (Энес Унал, 69).
Предупреждения: Анхель, 24. Савич, 26. Тимор, 75. Эчейта, 82. Хименес, 84.
Судья: Хиль Мансано.
30 декабря. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
«Сельта» — «Уэска» — 2:1 (1:0)
Голы: Нолито, 33 (1:0). Аспас, 61 (2:0). Сеоане, 84 (2:1).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа (Айду, 90), Мурильо, Суарес (Окай Йокушлу, 73), Тапия (Фонтан, 83), Нолито (Баэса, 83), Аспас (Бельтран, 73), Мина, Мендес.
«Уэска»: Ал.Фернандес, Педро Лопес (Карлос, 80), Пулидо, Сиовас, Галан, Москера, Микель Рико (Сеоане, 67), Борха (Мир, 56), Окадзаки, Онтиверос (Серхио Гомес, 67), Феррейро.
Предупреждения: Суарес, 37. Мальо, 90+6.
Судья: Мунуэра Монтеро.
30 декабря. Виго. Стадион «Балаидос».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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