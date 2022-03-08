«Атлетик» переиграл «Леванте»

«Атлетик» обыграл «Леванте» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла в Бильбао.

В первой половине голов забито не было. После перерыва Микель Весга открыл счет, а через 10 минут на поле вышел Иньяки Уильямс, который почти сразу удвоил преимущество хозяев.

На последних минутах Ойер Заррага реализовал пенальти. Однако гостям удалось забить гол престижа и уйти от разгрома.

«Атлетик» идет на 8-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Леванте» располагается на последней строчке.