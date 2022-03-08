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Сегодня, 00:59

«Атлетик» переиграл «Леванте»

Евгений Козинов
Корреспондент
7 марта. «Атлетик» — «Леванте» — 3:1.
Фото Twitter

«Атлетик» обыграл «Леванте» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла в Бильбао.

В первой половине голов забито не было. После перерыва Микель Весга открыл счет, а через 10 минут на поле вышел Иньяки Уильямс, который почти сразу удвоил преимущество хозяев.

На последних минутах Ойер Заррага реализовал пенальти. Однако гостям удалось забить гол престижа и уйти от разгрома.

«Атлетик» идет на 8-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Леванте» располагается на последней строчке.

Испания. Лига 1. 27-й тур
07 мар, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:1
Леванте
Голы
Весга, 63 (1:0), Иньяки Уильямс, 76 (2:0), Саррага, 89 (3:0), Де Фрутос, 90+1 (3:1)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес (Вивиан, 55) Альварес Берчиче Де Маркос Весга Сансет (Саррага, 73) Икер Муниаин (Уильямс, 73) Венседор (Петча, 78) Беренгер Иньяки Уильямс (Вильялибре, 79)
Леванте
Карденас Сон (Франкеса, 83) Пьер Дуарте Касерес (Мальса, 72) Мирамон Пепелу Мелеро (Кантеро, 72) Рохер (Гомес, 83) Моралес (Барди, 45+2) Де Фрутос
Предупреждения
Беренгер 14’  -  Мирамон 20’, Сон 37’
Судьи
Руис (Испания)

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Леванте
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 1 : 3
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 3 : 1
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Реал

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 7
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Атлетик

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 21 2 2
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Атлетик

 21 1 6
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