«Атлетик» победил «Эльче» в чемпионате Испании

«Атлетик» победил «Эльче» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 32-й минуте счет в игре открыл Алехандро Беренгер. На 86-й минуте Асьер Вильялибре удвоил преимущество команды. Хосан на 90+2 минуте сократил оставание «Эльче».

«Атлетик» набрал 44 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 32 очка и 15-я позиция.